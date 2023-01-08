Италия намерена поставить на Украину средства ПВО совместного производства с Францией

Правительство Италии готовится принять новый пакет вооружений для Украины и проводит консультации со своими французскими партнерами по поставке систем ПВО совместного производства.

«Мы обсуждаем с французами моменты усовершенствования пакета, с точки зрения отправки систем ПВО, которые основаны на совместных разработках Рима и Парижа", - сказал глава МИД Италии Антонио Таяни.

Ранее сообщалось, что Франция поставит Украине легкие танки, а Германия и США около сотни БМП.