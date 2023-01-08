На баварской автостраде А9 водитель грузовика потерял ковры, которые подняли воры

Ковры выпали с грузовика с прицепом на автобане А 9 в Баварии, и воры тут же воспользовались этим.

Как сообщили в полиции в воскресенье, водитель грузовика плохо закрепил свой груз.

Водитель и пассажир пикапа остановились на месте происшествия в пятницу и погрузили несколько ковров к себе в автомобиль.

Свидетель заметил воров, вызвал полицию и преследовал пикап, пока его не остановили полицейские.

Автодорожная полиция, убрала оставшиеся ковры с A9, арестовала воров и возбудила расследование.

Водитель грузовика также ответит перед законом из-за плохо закрепленного груза, который создал помехи на дороге.

