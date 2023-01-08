CNN: иностранные дипломаты опасаются, что новый спикера Палаты представителей США Маккарти сократит помощь Украине

CNN сообщает, что партнеры США обеспокоены избранием Кевина Маккарти спикером Палаты представителей.

По мнению многих иностранных дипломатов, Маккарти может сократить помощь, предоставляемую Украине.

Один из дипломатов отметил, что тупиковая ситуация во время выборов указывает на проблемы с продвижением такой помощи и приближение «законодательного паралича».

Дипломаты также считают, что ради избрания спикером Маккарти приходится идти на определенные политические уступки.