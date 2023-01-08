Гендиректор «Европейской Электротехники» Каленков: нефти в мире хватит еще правнукам
2023-01-08 13:18
Генеральный директор компании «Европейская Электротехника» Илья Каленков заявил, что сейчас нет причин опасаться исчерпания мировых запасов нефти.
По его словам, объемы энергоносителя связаны со способом его добычи. Сейчас нефть добывают с глубины 3-3,5 км.
40 лет назад добыча велась с глубины 1,5 км, а более глубокие залежи считались недосягаемыми.
Каленков отметил, что точно назвать количество нефти на планете невозможно, но ее хватит еще правнукам.
Опубликовано: Светлана Репина