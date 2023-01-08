Гендиректор «Европейской Электротехники» Каленков: нефти в мире хватит еще правнукам

Генеральный директор компании «Европейская Электротехника» Илья Каленков заявил, что сейчас нет причин опасаться исчерпания мировых запасов нефти.

По его словам, объемы энергоносителя связаны со способом его добычи. Сейчас нефть добывают с глубины 3-3,5 км.

40 лет назад добыча велась с глубины 1,5 км, а более глубокие залежи считались недосягаемыми.

Каленков отметил, что точно назвать количество нефти на планете невозможно, но ее хватит еще правнукам.