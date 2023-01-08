Анну Хилькевич во время отдыха на Бали укусила змея, ей становится хуже

Тем не менее, популярная актриса не стала обращаться за помощью к медикам, а переехала на другую виллу.

Анна Хилькевич вместе с семьей проводит зимние каникулы на Бали. Но индонезийский остров дарит актрисе не только положительные эмоции.

По словам Анны, однажды она не могла открыть глаза, так как у нее затекло лицо, сообщает Космополитен.

«Сегодня проснулась утром и еле-еле открыла глаза, не понимала, что происходит, — посетовала звезда. — Смотрю на опухшую руку и вижу на ней 3 красненькие точки. Мне сказали, что меня, вероятнее всего, укусила змея. Мне становится хуже и хуже. Не знаю, кто меня укусил и зачем, а реально состояние странное».

Тем не менее, Анна не обратилась к медикам. Она решила, что, если бы проблема была бы очень серьезной, у нее не хватило бы сил записать длинный ролик.

И вместо госпиталя Хилькевич перебралась на другую часть острова, где недавно заселилась ее сестра Наталья. Та, что замужем за французским бизнесменом Лоиком и давно живет во Франции. Сестры встречаются редко, и стараются провести где-то совместный отпуск.