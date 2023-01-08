Tagesschau: в Германии предотвратили теракт с использованием химической бомбы
2023-01-08 13:39
Издание Tagesschau сообщает, что в Северной Рейне – Вестфалии задержаны два человека, которые планировали совершить теракт с помощью отравляющих веществ.
32-летний гражданин Ирана купил токсичные вещества рицин и цианид для совершения теракта.
Второй задержанный является его брата. По месту проживания подозреваемого проведен обыск, эксперты изучают найденные вещества.
Рицин считается биологическим оружием. От его воздействия человек умирает через 36-72 часа.
Опубликовано: Светлана Репина