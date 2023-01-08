Урожай зерновых на Украине в 2023 году может снизиться на треть

Гендиректор Украинского клуба аграрного бизнеса Роман Сластен считает, что в 2023 году урожай зерновых в стране сократится на 34%.

По его словам, боевые действия привели к уменьшению посевных площадей, возникли сложности с подготовкой земель к посеву.

Еще одной проблемой Сластен назвал нехватку на Украине минеральных удобрений. В 2023 году планируется закупка только 40% от необходимого количества.

Ожидается сбор 30-35 млн тонн зерна и 18-20 млн тонн масличных культур. Этого достаточно для внутреннего рынка, но экспорт сократится в 3-4 раза.