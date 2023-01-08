В Германии заявили, что нынешняя зима спасена в плане снабжения газом

Глава сетевого агентства Германии Клаус Мюллер заявил, что нынешняя зима спасена с точки зрения снабжения страны газом.

По его словам, с конца прошлого года газовые хранилища были заполнены топливом более чем на 90%.

При этом за 2022 год в ФРГ потратили на 14% меньше газа, чем годом ранее. При этом цена энергоносителя сейчас такая же, как в конце 2021 года.

Мюллер считает, что Европа успешно справилась с заполнением подземных газовых хранилищ и смогла предотвратить спекуляции.