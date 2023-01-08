Эксперты рассказали, в каком растворе замочить старые семена, чтобы была хорошая всхожесть

Опытные огородники замачивают старые семена в хелатной меди, чтобы повысить их активность и плодородность.

Всхожесть старых семян может не дать хорошей статистики: часть из них может вообще не взойти. Можно ли это исправить? Опытные огородники замачивают старые семена в хелатной меди, чтобы повысить их активность и плодородность.

Как известно, медь является микроудобрением, и ее обычно используют, как удобрение для подкормки уже взрослых растений, чтобы те хорошо росли и плодоносили. Но, как выяснилось, медь отлично действует и на прорастание семян.

Купить ее можно в специализированных магазинах. А чтобы приготовить раствор, нужно взять щепотку хелатной меди и растворить ее в 1 литре теплой воды. Затем положить в этот раствор на час семена овощей.

Промывать после замачивания семена не нужно. Их можно сразу высевать в предварительно обработанную таким же раствором землю.

Все сеянцы взойдут в одно время, а не в разнобой. Рассада вырастет крепкая и с развитой корневой системой.