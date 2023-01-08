Медики объяснили, чем опасна для здоровья жизнь в небоскребах

Известный архитектор Леон Криер уверен, что жилые дома в идеале не должны быть выше, чем четыре этажа.

Небоскребы, несомненно, привлекают внимание публики, но живущие в них люди часто жалуются на головную боль и другие недомогания.

Знаменитый архитектор Леон Криер подчеркнул, что в идеале жилые дома не должны быть выше, чем в четыре этажа. Именно в таких зданиях людям комфортно жить и работать. Они также не создают проблем при техническом обслуживании, не требуют таких затрат электроэнергии, как уходящие в поднебесье высотки.

В последнее время интерес к небоскребам падает. К примеру, в Нью-Йорке никак не могут продать самый высокий в мире пентхаус, который расположен на верхушке Башни Центрального парка (его высота - около 500 метров).

Дело в том, что жить там невыносимо. Репортер СBS, посетивший эти трехэтажные апартаменты - с семью спальнями и девятью ванными, несколькими кухнями, обсерваторией и бальным залом, обратил внимание на свистящий звук, распространявшийся повсюду.

Пентхаус находится под ударом сильных ветров, особенно в зимнее время. Архитекторы Эдриан Смит и Гордон Гилл, проектировавшие самые высокие здания в мире, предупредили, что есть большая разница между работой в офисах в таких высотках и жизнью в них.

Здание, как маятник, - покачивается против ветра. Создатели небоскреба заверяют, будто это ощущается только тогда, когда человек принимает ванну или плавает в бассейне пентхауса.

Высоткой недовольны и жители Нью-Йорка. Они сетуют на громадную тень, которую Башня отбрасывает прямо на Центральный парк. Тень мешает отдыху тысяч людей, гуляющих в парке.

Строительство небоскребов, как правило, обусловлено коммерческими интересами: разместить на небольшом клочке земли фактически квартал, уходящий в небо. Башня в Нью-Йорке не заселена даже наполовину. Люди с деньгами предпочитают окруженные зеленью особняки ближе к природе.