Сценарист продолжения «Иронии судьбы» Алексей Слаповский в возрасте 65 лет

Режиссёр Алексей Рудаков сообщил о смерти российского писателя, сценариста и драматурга Алексея Слаповского.

В воскресенье, 8 января 2023 года, режиссёр Алексей Рудаков в своих социальных сетях сообщил о том, что автор сценариев фильма «Ирония судьбы. Продолжение», а также сериала «Консультант» Алексей Слаповский ушёл из жизни в возрасте 65 лет.

Рудаков отметил, что «молитвы и усилия врачей не помогли» спасти жизнь Слаповского.

Ранее Алексей Слаповский выписался из больницы после перенесённой пневмонии, все анализы и показатели были в норме, но спустя некоторое время состояние сценариста стало резко ухудшаться и его вновь госпитализировали 75% поражением лёгких.