Daily Mail: у каждого четвертого солдата британской армии есть ожирении

Издание Daily Mail пишет, что каждый четвертый солдат британской армии страдает ожирением в опасной для здоровья стадии.

Сообщается, что за последние 5 лет у 40 тыс. из 145 тыс. военнослужащих в Великобритании выявлен лишний вес.

Более 5 тысяч британских военнослужащих были уволены с военной службы по медицинским показаниям, связанных с ожирением.

Самый большой вес, зафиксированный у военнослужащих – 190 кг. Более 800 уволенных солдат весили более 114 кг.