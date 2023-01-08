Бывший госсекретарь США Киссинджер: путь к миру – это нейтральный статус Украины
2023-01-08 14:37
Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер в своей книге написал, что нейтральный статус Украины может стать решением конфликта.
Он отметил, что в случае вступления Украины в НАТО граница Альянса будет находиться слишком близко от Москвы.
Киссинджер считает, что в ближайшие десятилетия Россия останется влиятельной страной, хотя и будет страдать от ощущения незащищенности.
Ранее бывший госсекретарь указывал не необходимость скорейшего проведения мирных переговоров, поскольку в украинском конфликте наступил поворотный момент.
Опубликовано: Светлана Репина