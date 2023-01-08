Калифорнийский шторм оставил без электричества более 560 000 домов, и погода ухудшается

Проливные ливни и разрушительные ветры оставили без электричества сотни тысяч домов и предприятий в Калифорнии утром в воскресенье, 8 января, и регион готовится к следующему натиску суровой погоды.

Согласно данным PowerOutage.us, по состоянию на 05:06 по восточному времени (10:06 по Гринвичу) более 560 000 домов в Калифорнии все еще оставались без электричества.

По меньшей мере шесть человек погибли, в том числе ребенок, который попал по упавшее красное дерево, раздавившее трейлер в северной Калифорнии.

Синоптики предупредили, что еще один «атмосферный поток» с плотным влажным тропическим воздухом обрушится на Калифорнию в понедельник дождем и мокрым снегом.