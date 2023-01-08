3 человека погибли при пожаре в многоэтажке на юго-западе Москвы

Экстренные службы сообщили, что в результате пожара в многоэтажном жилом доме на юго-западе Москвы погибли 3 человека.

В воскресенье днём, 8 января 2023 года, российское информационное агентство ТАСС, со ссылкой на экстренные службы, сообщило о том, что при пожаре в 14-этажном доме на улице Дмитрия Ульянова на юго-западе Москвы погибли три человека.

Отмечается, что в ходе тушения возгорания были спасены четыре человека, ликвидация пожара в столичной многоэтажке на данный момент продолжается, причины инцидента устанавливаются.