Вучич: в Сербию прибыло рекордное количество агентов иностранных спецслужб

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что из-за обострения ситуации в Косово в Белград прибыло рекордное количество агентов иностранных спецслужб.

По его словам, агенты заняли все отели в сербской столице. Он отметил, что такого не было со времен Второй мировой войны.

Вучич отметил, что в дальнейшем давление на Сербию из-за Косово и Метохии может усилиться.

То же касается и давления по поводу антироссийских санкций, которые Александр Вучич назвал «обоюдоострым мечом».