Вучич: в Сербию прибыло рекордное количество агентов иностранных спецслужб
2023-01-08 16:32
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что из-за обострения ситуации в Косово в Белград прибыло рекордное количество агентов иностранных спецслужб.
По его словам, агенты заняли все отели в сербской столице. Он отметил, что такого не было со времен Второй мировой войны.
Вучич отметил, что в дальнейшем давление на Сербию из-за Косово и Метохии может усилиться.
То же касается и давления по поводу антироссийских санкций, которые Александр Вучич назвал «обоюдоострым мечом».
Опубликовано: Светлана Репина