Шведский премьер-министр заявил, что Турция требует от них невозможного

У Турции, которая с мая блокирует вступление Швеции и Финляндии в НАТО, есть требования, которые Швеция не может и не хочет выполнять, заявил в воскресенье премьер-министр Швеции.

«Турция также подтверждает, что мы сделали то, что обещали сделать, но она также говорит, что хочет того, чего мы не можем и не хотим ей дать», — сказал Ульф Кристерссон, имея в виду процесс присоединения своей страны к Атлантическому альянсу.

Глава правительства Швеции сделал заявление во время конференции по обороне и безопасности в присутствии Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

Вступление в НАТО Швеции и Финляндии по-прежнему остается под вопросом из-за неуступчивой позиции Турции, которая требует выдать активистов курдской партии РПК, которые уже натурализовались в Швеции.