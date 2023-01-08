Лолита высказала свое мнение в связи с включением ее в черный список Украины

Певица заявила, что вернет награды тогда, когда ей их вручат и призвала украинские власти не заниматься "фигней".

Лолита Милявская прокомментировала попадание ее персоны в санкционный список Украины. Артистка с иронией восприняла то, что в течение 10 лет не сможет въехать в страну, сообщает СтарХит.

В соцсетях Лолита написала: о новости узнала в момент, когда собралась заняться сексом, из-за этого у нее «пропал настрой». Звезда высмеяла запреты. Она также обратила внимание на требование возвратить государственные награды.

«Там написали, что надо вернуть награды. Пожалуйста, так дайте же мне эти награды! Подержу их немного и верну. Не занимайтесь фигней! Ну чего добились? Просто лишили меня эрекции, хотя я собиралась спать», — написала Милявская.

К слову, для Лолиты со стороны украинских властей это не первые санкции. В 2017 году звезде запретили въезд в страну на 3 года из-за участия в концерте в Крыму.

7 января президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому введены санкции против 119 человек, большинство из которых - российские деятели культуры.

Санкции предусматривают блокировку личных активов и тех, которыми граждане России могли бы воспользоваться через третьих лиц.