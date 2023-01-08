Россия и Беларусь активизируют совместные военные учения

Совместная военная группировка Союзного государства почти непрерывно находится на боевой учебе, сообщило в воскресенье ВоенТВ.

Также будет использован опыт российских вооруженных сил, вынесенный из боевых действий на Украине.

В последнее время на Украине и в странах Запада высказываются опасения, что Россия может использовать территорию своего союзника Беларуси для прорыва на Украину.

Беларусь отрицает любую причастность к военным действиям на Украине в рамках СВО.

На минувшей неделе Совбез Беларуси высказался за дальнейшее расширение объединенной группировки вооруженных сил Союзного государства, которая расположена в Беларуси и насчитывает по некоторым данным от 15 до 30 тысяч человек.

К слову, ближайшие маневры пррйдут с 16 января по 1 февраля 2023 года. В это время состоится совместное летно-тактическое учение с авиационными подразделениями вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации, входящими в состав авиационного компонента РГВ(с).