ВКС России уничтожили более 600 украинских военных в Краматорске
2023-01-08 17:26
Россия заявляет, что в результате ракетного обстрела погибло более 600 украинских солдат.
По данным Минобороны России, была проведена атака на два дома в Краматорске на востоке Украины.
В одном из корпусов размещались более 700 украинских военных, в другом — более 600.
Украинская сторона пока не комментирует эту информацию. Однако мэр Краматорска ранее заявлял, что в результате атаки в городе «никто не погиб».
Опубликовано: Тарас Медведев