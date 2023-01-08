ВКС России уничтожили более 600 украинских военных в Краматорске

Россия заявляет, что в результате ракетного обстрела погибло более 600 украинских солдат.

По данным Минобороны России, была проведена атака на два дома в Краматорске на востоке Украины.

В одном из корпусов размещались более 700 украинских военных, в другом — более 600.

Украинская сторона пока не комментирует эту информацию. Однако мэр Краматорска ранее заявлял, что в результате атаки в городе «никто не погиб».

