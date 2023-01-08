Bloomberg: США запретили Украине использовать свое оружие для нанесения ударов по России

Обозреватель Bloomberg Андреас Клут в своей статье пишет, что США передают Украине новое оружие с условием, что оно не будет использоваться для ударов по России.

Он отмечает, что имеющееся у ВСУ оружие также не может использоваться для атак на российские территории, поскольку это приведет к эскалации конфликта.

Клут утверждает, что в такой ситуации будет зафиксировано пересечение красной черты, и по российской ядерной доктрине это будет означать вторжение.

Ранее США заявили о выделении Украине военной помощи на рекордную сумму в 3 млрд долларов.