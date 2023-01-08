Голландцы выложили в сеть карту сокровищ, принадлежащих немецким солдатам

Искатели кладов могут приступать к поискам. Карта времен Второй мировой войны указывает, где спрятан тайник с несметными богатствами на 18,1 млн долларов.

Карту добыли из архивов. Информация стала доступна общественности еще после завершения войны. Власти Голландии пытались найти эти сокровища, но, попытки не привели к успеху.

В апреле 1945 года немцы спрятали где-то в недрах Голландии 4 ящика с монетами, часами, драгоценностями, ювелирными изделиями.

Есть предположения, что эти сокровища были собраны в одном из банков, которые были разрушены бомбами.

Потом солдаты устроили хранилище в корнях тополя рядом с деревней Оммерен, в 25 милях от Арнема.

После войны первое время голландцы активно искали тайник. Сначала не получалось из-за промерзания земли.

Потом в поиски включились примитивные металлоискатели. Результатов не было никаких.

Третья попытка воспользоваться картой, которую составил один из солдат, не принесла успеха. Документ был надолго помещен в архив.

И вот его снова опубликовали на радость кладоискателям, хотя прошло уже несколько десятков лет после завершения расследования.

Голландские власти все еще не теряют надежду, что кто-то найдет утерянные сокровища, которые надо вернуть потомкам законных владельцев. Однако, шансы найти клад очень мизерны.

Ведь за все эти годы его уже могли тайно отыскать местные жители.

Или же сами немецкие солдаты за прошедшее время сумели выкопать свои сокровища незаметно и перепрятать их в другое секретное место.