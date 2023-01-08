В парламенте Крыма заявили, что границы России могут сильно сместиться на запад

Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что границы спецоперации на Украине могут существенно сместиться на Запад.

По его слова, это стало очевидно по мере развития конфликта с коллективным Западом.

Константинов утверждает, что Россия не может оставить сатанистам киевские святыни, допустить геноцид русских на Украине.

В связи с этим границы России должны быть отодвинуты на запад, чтобы добиться гарантий отсутствия угроз с украинской территории.