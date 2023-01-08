В парламенте Крыма заявили, что границы России могут сильно сместиться на запад
2023-01-08 17:50
Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что границы спецоперации на Украине могут существенно сместиться на Запад.
По его слова, это стало очевидно по мере развития конфликта с коллективным Западом.
Константинов утверждает, что Россия не может оставить сатанистам киевские святыни, допустить геноцид русских на Украине.
В связи с этим границы России должны быть отодвинуты на запад, чтобы добиться гарантий отсутствия угроз с украинской территории.
Опубликовано: Светлана Репина