В парламенте Крыма заявили, что границы России могут сильно сместиться на запад

APS
2023-01-08 17:50

Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что границы спецоперации на Украине могут существенно сместиться на Запад.

По его слова, это стало очевидно по мере развития конфликта с коллективным Западом. 

Константинов утверждает, что Россия не может оставить сатанистам киевские святыни, допустить геноцид русских на Украине.

В связи с этим границы России должны быть отодвинуты на запад, чтобы добиться гарантий отсутствия угроз с украинской территории.

Опубликовано: Светлана Репина







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