Поэтесса Назарова заявила, будто Примадонна у нее украла название песни
2023-01-08 17:52
Речь идет о композиции «Бог с тобой». По словам поэтессы, Алла Пугачева и Игорь Николаев своровали у нее идею.
Поэтесса Татьяна Назарова в интервью МК рассказала, что певица Алла Пугачева и композитор Игорь Николаев у нее украли название песни «Бог с тобой».
По ее словам, однажды она после показа своих наработок позвонила коллеге. И тот спросил: продавала ли она кому-либо композицию «Бог с тобой».
Коллега сообщил, что существует песня с таким же названием, но - на слова Игоря Николаева, и петь ее будет Алла Пугачева.
«Я расстроилась тогда до слез! Это называется украсть идею, то есть - название», — отметила Назарова.
Поэтесса также призналась, что позже сама работала с Примадонной, сообщает Рамблер.
Опубликовано: Светлана Гаврусева