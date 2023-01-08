Поэтесса Назарова заявила, будто Примадонна у нее украла название песни

Речь идет о композиции «Бог с тобой». По словам поэтессы, Алла Пугачева и Игорь Николаев своровали у нее идею.

Поэтесса Татьяна Назарова в интервью МК рассказала, что певица Алла Пугачева и композитор Игорь Николаев у нее украли название песни «Бог с тобой».

По ее словам, однажды она после показа своих наработок позвонила коллеге. И тот спросил: продавала ли она кому-либо композицию «Бог с тобой».

Коллега сообщил, что существует песня с таким же названием, но - на слова Игоря Николаева, и петь ее будет Алла Пугачева.

«Я расстроилась тогда до слез! Это называется украсть идею, то есть - название», — отметила Назарова.

Поэтесса также призналась, что позже сама работала с Примадонной, сообщает Рамблер.