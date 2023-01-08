Принца Гарри исключили из сценария коронации Карла III после выхода книги

Издание The Sunday Times сообщает, что принца Гарри вычеркнули из сценария коронации его отца Карла III после выхода его книги.

По информации журналистов, принц Гарри не будет выполнять официальную роль во время этого мероприятия.

Не исключено, что принц Гарри вовсе не будет присутствовать на коронации, которая запланирована на 6 мая.

По традиции королевские герцоги преклоняют колени и отдают дань уважения королю. В этот раз данную роль будет исполнять только принц Уильям.