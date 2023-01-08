Украина опровергла массовую гибель своих солдат в Краматорске
2023-01-08 18:36
Украина назвала заявление России о гибели сотен украинских солдат «пропагандой», сообщает Рейтер в воскресенье, 8 января.
Россия заявила, не предоставив никаких доказательств, что в результате «массированного ракетного удара» по Краматорску погибло более 600 украинских военнослужащих.
«Это еще одна часть российской пропаганды», — рассказал Би-би-си представитель украинской армии Сергей Череватый.
Минобороны России заявило, что в результате удара по зданиям, где временно размещаются украинские военные, погибло более 600 украинских военнослужащих. По данным Москвы, в двух зданиях разместились более 1300 украинских военнослужащих.
Опубликовано: Тарас Медведев