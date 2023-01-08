Чем занять себя зимой: 5 необычных видов спорта для зимней поры

Брумбол, сноукайтинг, скиджоринг - перечислять можно долго. Людская фантазия не знает границ в попытках скрасить и разнообразить жизнь, в том числе холодной снежной зимой.

Только ленивый не найдет себе занятие по душе в зимние месяцы. В жизни всегда есть место для спорта.

Брумбол

Нечто среднее между хоккеем и флорболом. Для игры нужна специальная обувь для бегания по льду. Спортивный инвентарь - палки с симметричными пластмассовыми кончиками.

Вместо шайбы - мяч. Спорт придумали в Канаде, но игра уже нашла своих поклонников в Японии, США, Австралии, некоторых европейских странах.

Сноукайтинг

Зимняя альтернатива летнего кайтсерфинга. В качестве тягловой силы выступает кайт. Катание происходит на лыжах или сноуборде.

В 1970 году Дитер Стразилле, немецкий парапланерист, впервые стал применять чуть измененные парашюты для катания в Альпах по снегу с помощью воздушного змея.

Парусные сани

Виндсерфинг для зимы. Для катания используются специально приспособленные сани с парусами - буера, опираются они на три конька-лыжи.

Устройство набирает большую скорость, легко несется по снегу или ледовой поверхности. Главное, чтобы ветер не подкачал.

Скиджоринг

То же, что и водные лыжи, только вместо воды снег, вместо катера лошадь. Управление лошадью берет на себя или сам лыжник или его помощник.

На крайнем севере вместо лошади запрягают собак или оленей.

"Лыжепед"

Это лыжный велосипед. Изобрели его в Америке в середине 20 века. Снежный велосипед похож на горник. Первое колесо заменено на лыжу, а второе покрыто гусеничной лентой.

Управление требует значительных усилий. Крутить педали не так просто. Зато можно взбираться по холмам и не страшны никакие сугробы.