Зима - время для спорта: подборка самых интересных зимних занятий

Зима не повод для грусти и хандры. Это пора удивительных открытий и захватывающих впечатлений. Лыжи, коньки, санки - и это далеко не все. Есть еще много развлечений, о которых не все знают.

Зимнее конное поло

Конное поло - летнее развлечение для европейцев элитной прослойки. Теперь появился и его зимний вариант. Возможно, следующим на очереди будет снежный гольф.

Главнейший турнир по зимнему поло проходит в Швейцарии (Cartier Polo World Cup) на ледяной поверхности озера Санкт-Моритц.

Правила те же, что и в летнем поло, мяч отличается большим размером и более яркой расцветкой.

Снегоступинг

Снегоступы сделали для того, чтобы пробираться по снежной целине. Теперь предприимчивые энтузиасты устраивают скоростные соревнования и даже с преодолением препятствий на пути.

Приспособления переоборудовали для этих дел. Есть регулятор, фиксирующий пятку в правильном положении.

Представить себе, как выглядит это развлечение, можно, если вообразить летний день и бег в ластах на скорость.

Снежные байдарки

Есть среди байдарочников желающие покататься на байдарке по снежным горам. Предварительно дно лодки смазывают специальной мазью для лучшего скольжения.

Спуск на лопате

Езда на лопатах - это тоже вид спорта. Когда-то даже были попытки устраивать чемпионаты мира в этой категории зимних развлечений.

Суть - съезд с горы на большой скорости (до 150 км/ч) на лопате, которую изначально использовали для уборки снега. Сегодня это хобби для узкого круга людей.

Лопаты более усовершенствованы: оснащены тормозами и другими техническими "плюшками".

Прямой скоростной спуск на лыжах

Здесь не нужно маневрировать, как в классическом варианте горных лыж, для попадания в установленные на трассе ворота. Это прямой быстрый спуск по специально оборудованному склону.

Иногда отдельные экстремалы могут развивать скорость до 200 км/ч. Побеждает тот, кто набирает максимальную скорость на расстоянии в 1 км.