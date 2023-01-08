После неудачной пластики по увеличению губ Рита Дакота опять уменьшает губы

Певица прошла первый сеанс выведения филлера при помощи аппарата RF. Она надеется в скором времени избавиться от пышных и нездорово вывернутых губ.

Певица Рита Дакота не так давно обратилась к косметологу с целью коррекции формы губ. Но вместо исправленной асимметрии звезда получила «вареники» и массу хейта от подписчиков, сообщает Супер.ру.

Дакота признала, что "с губами вышел косяк". И пообещала все исправить. Но в целом от экспериментов не отказалась, пообещав "менять в своей жизни все, что ее не устраивает: губы, отношения, работу".

Буквально через неделю Рита вновь посетила косметолога и надавала подписчикам советов, как не попасть в ситуацию, подобную той, в которой оказалась она.

Певица порекомендовала не верить красивым картинкам в соцсетях, ведь она именно так нашла неудачного мастера. А выбирать специалиста лишь по работам, которые сами видели в реальной жизни.

Звезда также раскритиковала популярную, однако неестественную технику «бантик», при которой происходит выворот верхней губы, и не использовать слишком плотный филлер для губ, создающий тот самый злосчастный утиный контур.

Сегодня Рита прошла лишь первый сеанс выведения филлера при помощи аппарата RF. Она надеется в скором времени избавиться от пышных и нездорово вывернутых губ.