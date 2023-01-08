Эксперты рассказали, какие домашние растения имеют способность исцелять

Люди в давние времена верили, что растения могут влиять на здоровье человека, потому и выбирали цветы на основе особых свойств.

Домашним растениям издавна приписывали мистические свойства. Традиционно популярностью пользовались те из них, которые помогали поддерживать здоровье. О каких растениях идет речь?

Алоэ

Это любимый комнатный цветок людей, предпочитающих активный образ жизни. Алоэ помогает им поддерживать жизненную энергию, позитивный настрой, вдохновляет на новые начинания.

Кроме того, эти растения используют в народной медицине, потому алоэ пользуются большой популярностью и в современном мире.

Денежное дерево

Считается, что толстянка очень подходит для земных знаков зодиака, и особенно Козерогов. Денежное дерево притягивает не только благодать и богатство, оно также защищает от негатива извне.

Рождественская звезда

Пуансеттия – это символ зимы, обладающий нейтральной энергетикой. Растение цвете в декабре, потому это отличный подарок к Новому году. Красивые красные цветы напоминают летние дни и поднимают настроение.