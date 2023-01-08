Как найти мотивацию, чтобы завязать с курением

Люди не могут бросить курить, потому что не хотят этого по-настоящему. Не понимают, зачем им это нужно. Кроме общих фраз о пользе здорового образа жизни должна быть сильная личная мотивация.

Бросить курить только ради того, что это хорошо, слишком слабая мотивация. Нужны более веские, конкретные причины. Личная выгода.

Человек так устроен, что без выгоды для себя вряд ли решиться на такой серьезный шаг, как отказ от курения.

Должно быть что-то, что интересно конкретно этому человеку. Чтобы он понимал, насколько хорошо ему будет без сигарет.

Если задать курильщику вопрос: "Что будет, если ты бросишь курить?". Вряд ли он сходу на него ответит. Вопрос только кажется простым. Но кроме общих фраз ничего в голову не приходит.

Если по-настоящему заставить себя задуматься над этим и записать свои выводы на бумаге, то мотивация к борьбе с курением начнет расти.

Сначала список будет коротким, найти ответы будет трудно. Нужно вписывать в него все, что придет в голову, все приятные моменты, которые можно получить при отказе от вредной привычки.

Даже если это мелочь и пустяк, но он приятный, это тоже работает во благо. Ответы надо давать честно, вдумчиво, не для галочки. Постепенно список будет увеличиваться.

Думать над ним надо постоянно, носить его с собой, всегда дополнять. Цель - развить у себя сильную мотивацию бросить курить.

Внушить себе это желание, убедить себя. Если методично работать над идеей, плоды обязательно будут.