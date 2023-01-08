Путин неожиданно получил высшую награду Республики Сербской

Президент Республики Сербской Милорад Додик наградил лидера России Владимира Путина высшей наградой орденом "За особую патриотическую заботу и любовь к Республике Сербской".

Агентство Reuters сообщило, что "президент России был награжден лидером боснийских сербов Милорадом Додиком в воскресенье во время церемонии по случаю национального праздника Боснийской Автономной Республики Сербия, состоявшейся в городе Баня-Лука".

Сообщается, что Путин награжден орденом "За особый патриотизм, заботу и любовь к Республике Сербской", а также за заслуги в развитии, укреплении сотрудничества, политических отношений и дружбы между Республикой Сербской и Российской Федерацией.

Республика Сербская является одной из двух составных частей Боснии и Герцеговины, а другая - Федерацией Боснии и Герцеговины. Нынешний статус Республики Сербской регулируется мирным соглашением, положившим конец гражданской войне в Боснии и Герцеговине.

Милорд Додик — лидер региона, который давно ставит отношения с Россией выше отношений с Западом. В своих выступлениях он похвалил Путина за его поддержку Республики Сербской. Во время воскресной церемонии он сказал, что "представит указ о награждении президента России на следующем заседании".