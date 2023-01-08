Бари Алибасова экстренно доставили в больницу

APS
2023-01-08 21:52

Известный музыкальный продюсер пожаловался медикам на головокружение и нарушение координации движений.

Известному музыкальному продюсеру Бари Алибасову срочно потребовалась медицинская помощь, сообщает Рамблер со ссылкой на Telegram-канал «112».

Согласно источникам, Алибасов жаловался на головокружение и нарушение координации движений.

Алибасова забрали на скорой помощи. Продюсера группы «На-На» сейчас осматривают врачи. 

Это не первая экстренная госпитализация Бари. В сентябре 2022 года он попал в клинику из-за проблем с позвоночником.

Солист группы «На-На» Владимир Политов тогда сообщил, что шоумен неудачно упал. 

Опубликовано: Светлана Гаврусева







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