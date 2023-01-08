Бари Алибасова экстренно доставили в больницу
Известный музыкальный продюсер пожаловался медикам на головокружение и нарушение координации движений.
Известному музыкальному продюсеру Бари Алибасову срочно потребовалась медицинская помощь, сообщает Рамблер со ссылкой на Telegram-канал «112».
Согласно источникам, Алибасов жаловался на головокружение и нарушение координации движений.
Алибасова забрали на скорой помощи. Продюсера группы «На-На» сейчас осматривают врачи.
Это не первая экстренная госпитализация Бари. В сентябре 2022 года он попал в клинику из-за проблем с позвоночником.
Солист группы «На-На» Владимир Политов тогда сообщил, что шоумен неудачно упал.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
-
Храмова Оксана
Чтобы избавиться от боли, надо ее услышать: совет на основе восточных учений
Есть такое направление в психотерапии - Эмоционально-образная терапия, сокращенно ЭОТ. Основатель - Николай Дмитриевич Линде. Он активно использует этот метод обезболивания. Метод, который испробован на опыте не раз.Подробнее...
-