Бари Алибасова экстренно доставили в больницу

Чтобы избавиться от боли, надо ее услышать: совет на основе восточных учений

Есть такое направление в психотерапии - Эмоционально-образная терапия, сокращенно ЭОТ. Основатель - Николай Дмитриевич Линде. Он активно использует этот метод обезболивания. Метод, который испробован на опыте не раз.

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