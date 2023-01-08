Стокгольм отказался выполнять все требования Турции для вступления Швеции в НАТО

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон прокомментировал требования Турции к властям в Стокгольме, от которых Реджеп Эрдоган ставит в зависимость ратификацию заявки Швеции на вступление в НАТО.

Кристерссон прибыл в воскресенье на горнолыжный курорт Саелен на западе страны для участия в ежегодной конференции по безопасности. Он впервые публично поставил под сомнение требования Турции, которые, по его мнению, выходят за рамки заключенного в конце июня 2022 года соглашения с Анкарой о совместных действиях по борьбе с терроризмом.

"Турция подтвердила, что мы сделали то, что обещали , но в то же время она требует того, чего мы не можем и не хотим дать", — сказал Кристерссон, имея в виду требования Турции о депортации подозреваемых в терроризме.

В середине декабря Верховный суд Швеции отказался выдать турецким властям гражданина этой страны, журналиста, обвиняемого администрацией президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в причастности к попытке государственного переворота 2016 года.

Кристерссон подчеркнул, что "убежден, что Турция ратифицирует заявку Швеции на членство в Альянсе, хотя, как он признал, "неизвестно, когда это произойдет".