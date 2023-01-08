В Эль-Пасо перед приездом Байдена массово арестовывают мигрантов

Незадолго до приезда президента США Джо Байдена в Эль-Пасо, штат Техас, в городе начались массовые аресты мигрантов.

Как сообщалось в американской прессе, таможенники и пограничники, а также городская полиция начали арестовывать спящих на улицах людей, в том числе перед приютом у местной католической церкви и автовокзала.

В заявлении Таможенно-пограничной службы Эль-Пасо говорится, что аресты произведены в ответ на то, что мигранты уклоняются от задержания в районе Эль-Пасо.

"Число мигрантов, прибывающих в Эль-Пасо, достигло рекордного уровня в 2500 человек в день в середине декабря, но с тех пор снизилось", — заявили представители пограничной службы.

После этого люди стали приходить в приют церкви Святого Сердца. Некоторым, однако, отказали из-за переполненности и нехватки мест.

"В результате многие взрослые с детьми были вынуждены ночевать на улице, даже когда за неделю до Рождества температура опустилась ниже нуля. С тех пор в городе открылось больше мест для мигрантов, хотя многие до сих пор спят под церковью возле автовокзала", — сообщает NBC.

По словам одного из пограничников, задержанные не были задержаны до пересечения границы со стороны мексиканского Хуареса. Затем их доставили в центр для мигрантов в Эль-Пасо, где они провели ночь, откуда некоторых из них отправили обратно в Мексику.