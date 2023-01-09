Американский миллиардер Илон Маск в 2022 году установил отрицательный рекорд

Он стал первым человеком в истории, который потерял 200 миллиардов долларов своего состояния.

На 4 ноября 2021 года Маск считался одним из богатейших людей Земли - на тот момент его состояние оценивалось в 340 миллиардов долларов.

А в конце 2022 года оно упало до 137 миллиардов долларов.

Негативная ситуация с финансовым положением Маска сложилась, по мнению экспертов, из-за резкого снижения цены акций его компании Tesla.

Миллиардер вынужден был продать большое их количество, чтобы оплатить покупку Twitter, которая обошлась ему в 45 миллиардов долларов.

Акции Tesla составляли наибольшую долю активов Илона Маска, поэтому именно их слабые показатели в течение 2022 года повлияли на значительное снижение состояния миллиардера.