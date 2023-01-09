Полиция Бразилии штурмом взяла дом правительства, который захватили мятежники

В Бразилии силовикам пришлось буквально штурмовать дом правительства, который захватили недовольные.

В Бразилии после прошедших очередных выборов президента начались многотысячные акции протеста, которые быстро переросли в прямое столкновение недовольных с полицией.

Протестующие захватили здание Конгресса Бразилии в столице, а сотрудникам силовых ведомств пришлось силой возвращать под контроль парламент.

"Бразильские силовики взяли под контроль здание конгресса, в которое ранее ворвались сторонники экс-президента Болсонару", - передают "Известия".

Также новый президент страны Лула да Силва, против которого и начались митинги, ввел в городе Бразилиа, столице страны, режим чрезвычайного положения до конца января.