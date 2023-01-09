Байден лично прилетел на юг США, чтобы лично оценить масштабы миграционного кризиса

Президент США Джо Байден прибыл в южную часть страны, чтобы оценить масштабы кризиса.

Глава Соединенных Штатов Америки Джо Байден намерен лично ознакомиться с масштабами миграционного кризиса, в котором погрязла страна.

Для этого президент прибыл в южную часть страны, где через границу с Мексикой и прибывают тысячи нелегалов каждый год.

"Джо Байден прибыл к южной границе США. Американский лидер прилетел оценить масштаб миграционного кризиса", - заявил Байден.

Байден прилетел в город Эль-Пасо в штате Техас, через который и проникает большинство нелегалов.