Вице-канцлер Германии высказался о поставках боевых танков Leopard 2 в Украину
2023-01-09 05:00
Робек Хабек не исключил поставок Киеву основных боевых танков Leopard 2 в обозримом будущем.
Германия не исключает вариант поставок в Украину основных боевых танков Leopard 2, заявил вице-канцлер и министр экономики ФРГ Роберт Хабек.
"Мы отслеживаем развитие ситуации и консультируемся с нашими партнерами. Конечно мы не исключаем вариант поставок основных боевых танков Leopard 2 в Украину в обозримом будущем", - сказал он в эфире телеканала ARD.
Роберт Хабек подчеркнул, что в вопросах поставок немецких вооружений в Украину уже произошел большой сдвиг, который будет только развиваться.
Опубликовано: Максим Алексеев