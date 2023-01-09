Вице-канцлер Германии высказался о поставках боевых танков Leopard 2 в Украину

Робек Хабек не исключил поставок Киеву основных боевых танков Leopard 2 в обозримом будущем.

Германия не исключает вариант поставок в Украину основных боевых танков Leopard 2, заявил вице-канцлер и министр экономики ФРГ Роберт Хабек.

"Мы отслеживаем развитие ситуации и консультируемся с нашими партнерами. Конечно мы не исключаем вариант поставок основных боевых танков Leopard 2 в Украину в обозримом будущем", - сказал он в эфире телеканала ARD.

Роберт Хабек подчеркнул, что в вопросах поставок немецких вооружений в Украину уже произошел большой сдвиг, который будет только развиваться.