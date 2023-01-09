Генсек НАТО призвал Запад усилить поддержку Украины во имя мира в Европе

Йенс Столтенберг призвал западные страны увеличить поставки вооружений Киеву для достижения скорейшего мира в Европе.

Недооценка России может привести к значительным последствиям для безопасности региона, поэтому самый быстрый способ достичь мира, это усилить военную поддержку Украины, заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, выступая на конференции в Салене, Швеция.

"Если мы хотим, чтобы конфликт закончился за столом переговоров, а Украина выжила как государство, единственный способ поддержать ее. Поставки оружия - самый быстрый вариант достижения мира", - сказал он.

Столтенберг подчеркнул, что Россия видит угрозу в демократической Европе, поэтому конфронтация с ней не закончится еще долгое время.