Сторонники Болсонару захватили президентский дворец и Верховный суд в столице страны

В воскресенье 8 января, несколько тысяч сторонников бывшего президента Жаира Болсонару проникли в Конгресс, а также в президентский дворец и Верховный суд в Бразилиа, столице страны.

Демонстранты, отказались признать победу левого президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы.

Они провели марш к Конгрессу, поднялись в президентский дворец и вошли в главный зал Верховного суда.

Протестующие устроили погром в президентском дворце, где они крушили мебель заливали полы огнетушителями.

Президент Лула срочно вернулся вечером в столицу Бразилии из Сан-Паулу и подписал указ о специальных полномочиях федеральной полиции до конца января, назвав демонстрантов «вандалами».

«То, что они сделали, не имеет прецедента, и эти люди должны быть наказаны», — сказал он в интервью: «Они поймут, что демократия гарантирует право на свободу, свободу выражения мнений, но также требует, чтобы люди уважали институты, созданные для укрепления демократии».

Президент Бразилии лично присутствовал при работе следственной комиссии в президентском дворце и в Верховном суде.