Демократы в США требуют экстрадиции экс-президента Бразилии Болсонару
Если политики из числа демократов в США добьются своего, Болсонару придется покинуть США после штурма его сторонниками правительственных зданий в Бразилии.
Демократы провели параллели воскресных событий в столице Бразилии со штурмом Капитолия Дональдом Трампом двумя годами ранее.
«Сейчас Болсонару находится во Флориде... его следует экстрадировать в Бразилию, - заявил демократ Хоакин Кастро, член комитета по иностранным делам Палаты представителей США, - Соединенные Штаты не должны быть убежищем для этого авторитарного человека, который... ... вдохновил терроризм в Бразилии».
На протяжении обоих президентских сроков Болсонару сравнивали с потенциальным автократом Трампом. Это принесло ему прозвище «Тропический Трамп».
Опубликовано: Тарас Медведев
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