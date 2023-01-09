Демократы в США требуют экстрадиции экс-президента Бразилии Болсонару

Если политики из числа демократов в США добьются своего, Болсонару придется покинуть США после штурма его сторонниками правительственных зданий в Бразилии.

Демократы провели параллели воскресных событий в столице Бразилии со штурмом Капитолия Дональдом Трампом двумя годами ранее.

«Сейчас Болсонару находится во Флориде... его следует экстрадировать в Бразилию, - заявил демократ Хоакин Кастро, член комитета по иностранным делам Палаты представителей США, - Соединенные Штаты не должны быть убежищем для этого авторитарного человека, который... ... вдохновил терроризм в Бразилии».

На протяжении обоих президентских сроков Болсонару сравнивали с потенциальным автократом Трампом. Это принесло ему прозвище «Тропический Трамп».