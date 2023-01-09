Киркоров назвал Зеленского зайка моя и прокомментировал свое попадание в санкционный список Украины
Филипп Киркоров знаком с нынешним главой Украины лично. Владимир Зеленский снимался в клипе певца. Также знаменитости не раз работали над кинопроектами. Исполнитель прокомментировал санкции, введенные против него Украиной.
Филипп Киркоров высказался в соцсетях относительно введенных против него санкций Украины.
К Владимиру Зеленскому артист обратился "мой старый товарищ и партнер по съемочной площадке".
Певец уверен, что актер "слишком" вошел в роль.
Звезда сцены пожалел самого Зеленского, близких Киркорову людей из Украины, так как им не дают услышать альтернативное мнение относительно ситуации в Донбассе.
По поводу себя Киркоров заявил, что ему повезло, так как запретили только его песни, напоследок обратившись к президенту "незалежнай" "Зайка моя".
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Наталья
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