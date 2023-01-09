Киркоров назвал Зеленского зайка моя и прокомментировал свое попадание в санкционный список Украины

Филипп Киркоров знаком с нынешним главой Украины лично. Владимир Зеленский снимался в клипе певца. Также знаменитости не раз работали над кинопроектами. Исполнитель прокомментировал санкции, введенные против него Украиной.

Филипп Киркоров высказался в соцсетях относительно введенных против него санкций Украины.

К Владимиру Зеленскому артист обратился "мой старый товарищ и партнер по съемочной площадке".

Певец уверен, что актер "слишком" вошел в роль.

Звезда сцены пожалел самого Зеленского, близких Киркорову людей из Украины, так как им не дают услышать альтернативное мнение относительно ситуации в Донбассе.

По поводу себя Киркоров заявил, что ему повезло, так как запретили только его песни, напоследок обратившись к президенту "незалежнай" "Зайка моя".