Глава ОБСЕ не видит предпосылок для исключения России из организации
Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Хельга Мария Шмид высказалась против исключения России.
Сохранение дипломатических каналов открытыми не означает, что есть соглашение, рассказала Шмид в интервью Welt.
«В любом случае, с сегодняшней точки зрения, я думаю, что для России имеет смысл оставаться членом ОБСЕ», - отметила немецкий дипломат.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал к исключению России из организации.
«Однажды нам снова понадобятся каналы связи», — заявила Шмид.
По словам Шмида, ОБСЕ — единственная организация, в которой за одним столом сидят все, кто важен для архитектуры европейской безопасности. ОБСЕ возникла на фоне конфронтации времен «холодной войны» и была основана странами, имевшими очень разные интересы, но стремившимися предотвратить эскалацию.
Опубликовано: Тарас Медведев
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