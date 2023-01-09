Боснийские сербы наградили Путина своей высшей наградой
Руководство боснийских сербов наградило президента России Владимира Путина высшим орденом.
«Путин отвечает за развитие и укрепление сотрудничества и политических и дружеских отношений между РС (Республикой Сербской) и Россией», — заявил председатель сербской части хорватско-мусульманской партии, которая открыто выступает за отделение Боснии и Герцеговины от существующего балканского государства.
Милорад Додик, на церемонии в воскресенье в Баня-Луке показал орден Республики Сербской с цепью, которым был награжден президент Путин в знак признательности за его вклад в укрепление российско-сербского сотрудничества.
Запад обвинил Москву в намеренных действиях по дестабилизации Боснии и Герцеговины, которая была задумана как трехнациональное государство в Дейтонском мирном соглашении.
Опубликовано: Тарас Медведев
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