Руководство боснийских сербов наградило президента России Владимира Путина высшим орденом.

«Путин отвечает за развитие и укрепление сотрудничества и политических и дружеских отношений между РС (Республикой Сербской) и Россией», — заявил председатель сербской части хорватско-мусульманской партии, которая открыто выступает за отделение Боснии и Герцеговины от существующего балканского государства.

Милорад Додик, на церемонии в воскресенье в Баня-Луке показал орден Республики Сербской с цепью, которым был награжден президент Путин в знак признательности за его вклад в укрепление российско-сербского сотрудничества.

Запад обвинил Москву в намеренных действиях по дестабилизации Боснии и Герцеговины, которая была задумана как трехнациональное государство в Дейтонском мирном соглашении.