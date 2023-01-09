На вокзале в Нигерии боевики похитили 32 человека

Боевики, вооруженные автоматами АК-47, похитили не менее 32 человек с железнодорожного вокзала в южном штате Эдо в Нигерии, сообщила в воскресенье администрация губернатора.

Жертвами в основном были люди, ожидавшие посадки на поезд из Игебена в Варри в соседнем штате Дельта.

В сообщениях говорится, что боевики время от времени стреляли в воздух во время нападения в субботу вечером, прежде чем захватить заложников и отвести их в ближайший лес.

В заявлении официального представителя штата Криса Осы Нехикхаре говорится, что железнодорожная станция закрыта, так как силы безопасности и местные добровольцы ищут заложников.

По словам очевидцев, некоторые из тех, кто убежал от нападавших, получили пулевые ранения. Сообщается также, что боевики освободили двоих детей.

Сообщается, что женщина с ребенком также сбежала от нападавших и добралась до соседнего населенного пункта, где ей оказали помощь.

Инцидент произошел в то время, когда Нигерия готовится к всеобщим выборам, которые состоятся в следующем месяце, и растущая нестабильность стала важной темой предвыборной кампании.