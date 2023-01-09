Патриарх Кирилл предвидит скорый конец церковной и светской властей Украины

Глава РПЦ заявил, что уже «не так долго ждать» прекращения церковных расколов на Украине и наказания их организаторов.

«Бог поругаем не бывает, и наказаны будут все расколоучители и творцы расколов и все те ряженые „архиереи“, на которых стыдно взирать — настолько даже внешний вид не соответствует званию», — заявил Кирилл во время литургии в Успенском соборе Московского Кремля.

Патриарх отметил, что сегодня невозможно скрыть происходящее на Украине бесчинство и в первую очередь от самого народа Украины.

«Сам украинский народ все видит и понимает», — уверен владыка.

Патриарх назвал подвигом «мученичества» то, как украинский народ борется за истинную веру.