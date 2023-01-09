Володин отметил, что в России несмотря на исход бизнеса осталось 76% зарубежных компаний
Спикер российского парламента Вячеслав Володин подсчитал, что большая часть иностранных компаний оставили бизнес в России несмотря на незаконные санкции Запада.
Спикер российского парламента Вячеслав Володин подсчитал, что большая часть иностранных компаний оставили бизнес в России несмотря на незаконные санкции Запада.По мнению Володина, то что в стране остались работать более двух третей от прежнего объема иностранного бизнеса - доказательство хороших перспектив для российской экономики.
«75,9% иностранных компаний осталось в России, — написал он. — Это решение говорит о многом: они верят в хорошие перспективы развития экономики нашей страны, их устраивает деловой климат».
Кроме того, известный факт, что «те, кто ушли, терпят миллиардные издержки».
Опубликовано: Тарас Медведев
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