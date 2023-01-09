Сегодня в Минске пройдет суд по делу белорусского портала TUT.BY

В Белорусской столице сегодня, 9 января, начнется суд по делу "ТУТ БАЙ МЕДИА".

Как сообщает белорусское информационное агентство БелТА, в Минске сегодня, 9 января, пройдет первое судебное заседание по делу "ТУТ БАЙ МЕДИА"

Отмечается, что в качестве обвиняемых выступают бывший глава организации Людмила Чекина, главный редактор художественно-редакционного отдела Марина Золотова, главный редактор политико-экономического блока новостей художественно-редакционного отдела Ольга Лойко, редактор Елена Толкачева и юрисконсульт Екатерина Ткаченко.

БелТА также отмечает, что процесс будет проходить в закрытом формате. Журналистам разрешат присутствовать там лишь до начала заседания.

Напомним, что после событий в Беларуси 2020 года интернет-ресурс TUT.BY был признан экстремистским, а доступ к нему на территории страны ограничен.