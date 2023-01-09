В Риме из могилы цыганки воры украли 5 кг золота и бриллианты

Из могилы цыганки на кладбище в Риме украли пять килограммов золота и бриллианты. Злоумышленники, вероятно, ночью вытащили гроб и вынули из него ценные вещи.

Полиция расследует дело. Одной из наиболее вероятных версий является причастность к ограблению членов семьи умершей.

Газета Il Messaggero сообщает об осквернении одной из могил на кладбище Прима Порта в Риме. Воры взломали гроб пожилой женщины боснийского происхождения, которая также была связана с общиной цыган.

По имеющимся данным, в ночь с 3 на 4 января грабители вытащили из могилы гроб с умершей в 2020 году женщиной. Затем открыли его и достали пять килограммов драгоценностей, в основном золота, но также и бриллианты. Погребение мертвых вместе с ценностями — известный обычай в цыганской общине.

Итальянская полиция расследует кражу. Одной из главных версий является причастность к ограблению членов семьи. Выводы пока показывают, что преступники действовали очень эффективно и точно. Вероятно, у них была точная информация о ценностях, с которыми она была похоронена.